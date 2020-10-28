أخبار عاجلة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
الأكبر منذ قرن.. رقم قياسي للتصويت المبكر برئاسيات أمريكا تجاوز الـ92 مليونًا -
جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 50 جامعة في الوطن العربي -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الفرج يتواجد في العيادة .. والهلال يعاود تدريباته تحضيراً لملاقاة ضمك

Print
الفرج يتواجد في العيادة .. والهلال يعاود تدريباته تحضيراً لملاقاة ضمك الفرج يتواجد في العيادة .. والهلال يعاود تدريباته تحضيراً لملاقاة ضمك
"فيتو" وصل ويستعد لمشاركة الفريق

الفرج يتواجد في العيادة .. والهلال يعاود تدريباته تحضيراً لملاقاة ضمك

أعلن نادي الهلال تواجد كابتن الفريق سلمان الفرج في عيادة مستشفى المملكة بمقر النـادي؛ نظير تعرضه لكدمة في الكتف أثناء لقاء الأمس، على أن تتضح إمكانية مشاركته في التدريبات يوم الغد.

ميدانياً عاود لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الأربعاء تدريباتهم؛ بعد تأهلهم يـوم أمـس إلـى نهائـي كأس خادم الحرمين الشـريفين، حيث تركز المران على الجوانب البدنية والفنية .

وتخلل المران : تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "أبها"، تدريبات التمرير السريع والتسديد على المرمى لبقية اللاعبين ، مناورة لبقية اللاعبين على جزء من مساحة الملعب.

ويؤدى الأزرق عصر غدا الخميس مرانا اعتياديا؛ استعدادا لمواجهة ضيفه "ضمك" السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الهلال الجديد، وصل صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة الرياض ، تمهيداً للانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

شبكة عيون الإخبارية