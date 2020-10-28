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عسير.. أهالي تهامة يناشدون الجهات المسؤولة فتح طريق عقبة المربع

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عسير.. أهالي تهامة يناشدون الجهات المسؤولة فتح طريق عقبة المربع عسير.. أهالي تهامة يناشدون الجهات المسؤولة فتح طريق عقبة المربع
يخدم عددًا كبيرًا من القرى والهجر بتهامة قحطان وجميع فئات المجتمع

عسير.. أهالي تهامة يناشدون الجهات المسؤولة فتح طريق عقبة المربع

تفاجأ سكان ‏مراكز تهامة قحطان بإغلاق طريق عقبة المربع (المفجر) الذي تم فتحه سابقاً بتوجيه من أمير منطقة عسير، والذي يخدم عددًا كبيرًا من القرى والهجر بتهامة قحطان، وكونها ذلك طريق يخدم جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى تسهيل مهمة الجهات الأمنية لتتبع المهربين ومخالفي نظام الإقامة؛ لكونه الطريق الذي يربط تهامة قحطان كافة بمنطقة عسير في وقت وجيز؛ لذا فإن مستخدمي ذلك الطريق يناشدون الجهات ذات العلاقة حيال إعادة فتحه وصيانته وسفلتته؛ لما له من أهمية قصوى.

وأوضح نائب اللحام آل الحسن يحيى بن ملهوي القحطاني لـ"سبق" أن الطريق يخدم عددًا من القرى والهجر، ويسهل حركة المواطنين والتنقل من وإلي منطقة عسير، وكذلك تسلكه الدوريات الأمنية؛ مما يحدّ من مخاطر المهربين والمجهولين الذين قد يستفيدون من إغلاق ذلك الطريق.

وطالب آل الحسن المسؤولين المعنيين بإعادة فتك ذلك الطريق حسب ما وجه به أمير منطقة عسير وحرصه لما يسهل على المواطن وتذليل كل العقبات التي تواجهه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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