"العطوي" يؤكد لقادة ووكلاء المدارس أهمية تطوير المهارات القيادية لصناعة بيئة مدرسية إيجابية

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قال: قائد المدرسة لديه الإمكانية الحقيقية في الارتقاء بجودة المدرسة وتحسين أدائها

أكد مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، لقادة ووكلاء المدارس، أهمية تطوير المهارات القيادية لصناعة بيئة مدرسية إيجابية وتنمية القيم الإنتاجية والتخطيط علميًّا لعملية التغيير في إطار رؤية المملكة 2030، وترتيب الأولويات استنادًا إلى أولويات الوزارة وإدارة التعليم واحتياجات الطلاب والمجتمع المحيط بالمدرسة.

جاء ذلك بعد أن شارك مدير التعليم بمحافظة ينبع في أعمال المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي "ممارس القيادة المدرسية 1، 2" والذي ينظمه قسم التدريب والابتعاث على فترات زمنية متتالية عبر برنامج منجز، مستهدفًا 146 من قادة ووكلاء المدارس، بواقع 7280 ساعة تدريبية.

وأوضح "العطوي" أن قائد المدرسة لديه الإمكانية الحقيقية في الارتقاء بجودة المدرسة وتحسين أدائها بصورة أفضل، مشيرًا إلى أن القيادة قدرة على إنجاز أهداف مرسومة للوصول إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية المشتركة، مثمنًا الجهود المبذولة والدور الكبير لقادة المدارس في دعم المجتمع التعليمي واستثمار دور الأسرة في التواصل الدائم مع المدرسة في المرحلة الحالية خلال هذا الظرف الاستثنائي للتعليم عن بُعد.

وأوضح رئيس قسم التدريب والابتعاث عارف بن جمعة الذبياني، أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج المتعددة التي تستهدف ممارسي القيادة ضمن برامج بناء القوى البشرية لتحقيق مفاهيم القيادة المدرسية، وأدوار المؤسسات التربوية في إحداث التغيير في ضوء المجتمع، والأدوار التي يلعبها القائد، والتركيز على القيادة المدرسية وتحديات المستقبل.

وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج التدريبي ممارس القيادة المدرسية "1، 2" يأتي على مراحل متتالية، بواقع ثلاثة أيام لكل برنامج، ويتطلب الحصول على البرنامج "2" أن يكون المتدرب قد حصل على ممارس "1"، مستهدفًا قادة ووكلاء المدارس بالمحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وأبان "الذبياني" أن البرنامج تضمّن عدة محاور؛ منها قيادة التغيير، وقيادة عمليات التخطيط، وقيادة عمليات التعليم والتعلم، وقيادة الشراكة المجتمعية، وقيادة جودة التعليم.

ويأتي البرنامج ضمن مشروع التطوير المهني للقيادات المدرسية، ويطلقه المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي؛ وهو برنامج وزاري يحقق رؤية المملكة لتجويد التعليم، ويصنع قادة التغيير في المدارس، ويسهم في بناء المدارس كمنظمات متعلمة تنهض على العمل التشاركي، وشراكة المدرسة مع المجتمع لتحقيق أهداف الرؤية، ويسعى إلى تمكين صناع التغيير في مدارسهم من تحقيق التمكين لكوادر المدرسة المهنية التعليمية.