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أهالي "زوكة ثربان" بالمجاردة يشتكون من سقوط عامود كهرباء منذ أكثر من عام

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يحمل أسلاك التيار الكهربائي.. وصخرة تمنع انهياره بشكل كامل

أهالي

تذمّر عددٌ من أهالي قرى الزوكة بثربان في محافظة المجاردة مما وصفوه بتجاهل شركة الكهرباء سقوط أحد الأعمدة التي تحمل أسلاك التيار الكهربائي منذ أكثر من عام، دون تحرك من الشركة لإصلاح الخلل وإعادة زرع وتثبت العامود الذي ينذر بكارثة كبيرة في أية لحظة.

وبيّن الأهالي أن بقاء العامود بهذا الشكل دون سقوط مربوط باستقرار "حجر صخري" في مكانه، والذي أصبح كدعامة وحيدة للعامود الخطر، والذي مضى عليه أكثر من عام بهذا الشكل؛ حيث يقع على مقربة منه مدرسة للبنات وعدد من المنازل والبقالات والبوفيهات، دون تحرك من الشركة.

وأشاروا إلى أنه من غير المعقول أنه لم يمر بالموقع أيٌّ من موظفي أو فنيي الشركة، ولَم يشاهدوا الخطر كل هذه المدة الطويلة، ولو لقراءة العدادات، لاسيما أنه تفصله أمتار بسيطة عن الطريق.

وناشد الأهالي مسؤولي الكهرباء بإصلاح الخلل ودرء الخطر الذي أثّر على عامود آخر فأصبح قريباً من حاله وقد يسقط أيضاً.

أهالي

أهالي

أهالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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