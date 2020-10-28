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‎أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب بالمنطقة

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‎أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب بالمنطقة ‎أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب بالمنطقة
يتضمن أهم البرامج التدريبية والإرشادية والمعارض والمبادرات

‎أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب بالمنطقة

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

ويتضمن التقرير أهم البرامج التدريبية والإرشادية والمعارض والمبادرات التي تم تنفيذها خلال العام التدريبي 2019/ 2020م.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، المهندس فهد بن دخيل الله المطيري.

ونوه أمير تبوك، بما يلقاه القطاع التقني والمهني من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله.

من جهته، أعرب مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، عن شكره وتقديره على ما يوليه من دعم ومتابعة لجميع برامج وأنشطة التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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