"الوطنية للتعليم" توقع اتفاقية لشراء كامل حصص الملاك في "ريفان للتشغيل والصيانة"

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الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية شراء لكامل حصص الملاك في شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة).

وأوضحت الشركة في بيان على السوق المالية السعودية "تداول"، أنه تم الاتفاق على شراء كامل حصص ملاك شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة، من رأسمال شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة، مقابل 946 ألف ريال.

وأشارت إلى أنه تم تقييم شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة باستخدام طرق تقييم مختلفة تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الربحية إضافة إلى مكررات الربح قبل خصم المصاريف التمويلية والضرائب والاستهلاك والاطفاء.

كما لفتت إلى أن الاتفاقية تتضمن عدداً من الضمانات والتعهدات المقدمة من البائعين بخصوص الأعمال التجارية لها ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بدقة وصحة المعلومات التي تم تضمينها في الحسابات والقوائم المالية لشركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة وصحة ملكية أصول الشركة، إضافة الى ضمانات أخرى تتعلق بالتزامات الشركة وموظفيها وتعويض الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن أي التزامات غير مثبتة بسجلات الشركة إضافة الى أي فروقات في الالتزامات الزكوية للفترة السابقة لتاريخ الإتمام.

كما تخضع الاتفاقية لعدد من الشروط المسبقة التي يجب أن يقوم البائعين باستيفائها قبل مضي (180) يوم من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، تشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

وتشمل الاتفاقية التزام البائعون بالعمل على أن تحافظ الشركة على ممارسة العمل التجاري في المسار المعتاد وأن تحافظ على سلامة علاقاتها التجارية الجوهرية مع عملائها ومورديها وفي الحفاظ على تقديم الخدمات الخاصة بمسؤوليها وموظفيها والالتزام بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ومع عدم الحصر لعمومية ما سبق، يتعهد البائعون بألا تقوم الشركة حتى تاريخ الإقفال بأي من الأعمال المحددة في الاتفاقية وملحقاتها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المشتري.

وسيتم سداد سعر الشراء المتفق عليه نقداً لملاك شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة وذلك عند إتمام إجراءات التوقيع على تعديل عقد التأسيس للشركة حسب الإجراءات النظامية المتبعة، علما بأنه سيتم تمويل صفقة الاستحواذ من خلال موارد الشركة الذاتية.

ويتمثل نشاط شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة في تقديم خدمات الصيانة والنظافة وتشغيل المقاصف للمنشأت الخاصة والحكومية.

وينتج عن الصفقة في حال اتمامها توفير في المصاريف التشغيلية للشركة الوطنية للتربية والتعليم من عقد الصيانة والتشغيل الحالي مع شركة ريفان وهو عقد متغير بناء على اعداد العمالة المستخدمة، وتأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تهدف استحداث ذراع تشغيلي متخصص في تقديم الخدمات المساندة التعليمية.

وتتوقع الشركة الوطنية للتربية والتعليم بأن سكون الأثر المالي للصفقة إيجابياً بشكل عام وذلك من خلال خفض التكاليف التشغيلية والممثلة في قيمة عقد التشغيل والصيانة الحالي مع شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة والذي سينعكس على نتائج أعمالها خلال العام المالي المنتهي في 2021/08/31 م.

ونوهت الشركة إلى أن توقيع هذه الاتفاقية لا يعني اتمامها انما يحتاج اتمام هذه الصفقة الى موافقات جهات رسمية من قبل الهيئة العامة للمنافسة.

كما بينت أن اتفاقية الشراء تتضمن أطرافا ذات علاقة.

وأعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، في سبتمبر / أيلول الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) لشراء كامل نصيب مُلاك شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة).

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