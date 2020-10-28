أخبار عاجلة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
الأكبر منذ قرن.. رقم قياسي للتصويت المبكر برئاسيات أمريكا تجاوز الـ92 مليونًا -
جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 50 جامعة في الوطن العربي -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مستشفى عبد الرحمن الفيصل يطلق العيادات التأهيلية لما بعد كورونا

Print
مستشفى عبد الرحمن الفيصل يطلق العيادات التأهيلية لما بعد كورونا مستشفى عبد الرحمن الفيصل يطلق العيادات التأهيلية لما بعد كورونا
تتضمّن جلسات علاج طبيعي للمتعافين

مستشفى عبد الرحمن الفيصل يطلق العيادات التأهيلية لما بعد كورونا

أطلق مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل، عضو التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، ممثلاً في قسم العلاج الطبيعي، "العيادات التأهيلية لما بعد كوفيد ١٩"، لتخفيف الأعراض والمضاعفات العصبية العضلية والحركية الناتجة عن الإصابة بكورونا.

وجرى استقبال المرضى في العيادة؛ حيث قام الفريق الطبي بتقييم الحالات وإعداد الخطط العلاجية المناسبة لكل مريض وآلية متابعة الجلسات العلاجية، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

يذكر أن العيادات التأهيلية لما بعد كوفيد ١٩، في قسم العلاج الطبيعي، تعالج المتعافين من كورونا من المضاعفات التي قد تحدث نتيجة الإصابة بالفيروس، مثل: الضعف العضلي وعدم القدرة على الحركة وآلام المفاصل والعضلات والتعب السريع وضيق التنفس أثناء المشي أو ممارسة أي نشاط بدني، والدوخة وضعف التوازن، عن طريق تقييم حالة المريض وعمل الخطة العلاجية المناسبة لحالته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

شبكة عيون الإخبارية