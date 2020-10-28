أخبار عاجلة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
الأكبر منذ قرن.. رقم قياسي للتصويت المبكر برئاسيات أمريكا تجاوز الـ92 مليونًا -
جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 50 جامعة في الوطن العربي -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حقوق الإنسان": قصور في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.. والجميع مسؤول

Print
"حقوق الإنسان": قصور في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.. والجميع مسؤول "حقوق الإنسان": قصور في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.. والجميع مسؤول
أكدت أنها نتابع وترصد والدولة تكفل توفير الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين

أكدت المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني أن الهيئة تتابع وترصد مستوى الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة والعمل الذي تقوم به الجهات والمرافق من أجل تمكين هذه الفئة وإدماجهم.

وشددت "الحقباني" على أن هناك بعض أوجه القصور فيما يتعلق بالعناية بذوي الإعاقة بشكل أفضل عند سفرهم أو ممارستهم لحياتهم اليومية، وأن ذلك يجعل الجميع أمام مسؤوليات أكبر أمام تمكينهم من حقوقهم مبينة أن الدولة تكفل حقوق ذوي الإعاقة في كل المجالات عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين.

وأكدت "الحقباني" أن الإعاقة جزءٌ من التنوع والطبيعة البشرية ويجب تهيئة جميع البيئات والوسائل والأماكن، من حيث معايير ومتطلبات الوصول الشامل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

شبكة عيون الإخبارية