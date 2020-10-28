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فتح باب القبول والتسجيل بـ"الجوازات" على رتبة "جندي" للرجال.. الاثنين القادم

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فتح باب القبول والتسجيل بـ"الجوازات" على رتبة "جندي" للرجال.. الاثنين القادم فتح باب القبول والتسجيل بـ"الجوازات" على رتبة "جندي" للرجال.. الاثنين القادم
الشروط تتضمن ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي وأن يكون حسن السيرة والسلوك

فتح باب القبول والتسجيل بـ

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للجوازات على رتبة "جندي"، للرجال، للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.

وقالت الإدارة: يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة " أبشر- التوظيف" خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 16 / 3 / 1442هـ وحتى يوم الأحد الموافق 22 / 3 / 1442هـ.

واشترطت أن تتوفر في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

واشترطت الإدارة أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم وأن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

وأوضحت أنه يجب تعبئة الحقول بمنتهى الدقة، على أن يتم استبعاد كل من يتضح أن لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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