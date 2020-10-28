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"الجمارك" تعيد تصدير 15 ألف منتج صحي لعدم مطابقته للمواصفات

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"الجمارك" تعيد تصدير 15 ألف منتج صحي لعدم مطابقته للمواصفات السعودية "الجمارك" تعيد تصدير 15 ألف منتج صحي لعدم مطابقته للمواصفات
خلال الربع الثالث من 2020 وتشمل الخلاطات بجميع أنواعها والمراحيض الغربية

أعادت الجمارك خلال الربع الثالث من عام 2020م تصدير أكثر من 15 ألف منتج من منتجات الأدوات الصحية التي تشمل (الخلاطات بجميع أنواعها والمراحيض الغربية (ذات التدفق الأحادي/الثنائي والمبولة بنظام التدفق).

يأتي هذا لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه وانطلاقاً من أهمية المحافظة على المياه وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تسعى تلك الجهات إلى توحيد الجهود في سبيل تقليل الفاقد من المياه عبر السماح فقط باستيراد الأدوات الصحية الموفرة للمياه والتي تساعد بدورها على الاستفادة من المياه على الوجه الأمثل.

وأكدت "الجمارك السعودية" في هذا الشأن أن بطاقة ترشيد استهلاك المياه تُعد شرطاً لازماً للسماح بدخول منتجات أدوات ترشيد استهلاك المياه إلى المملكة، وذلك بضرورة وجود ملصق البطاقة على الكرتون الداخلي والخارجي للمنتج، إضافة إلى إرفاق شهادة مطابقة "سابر".

الجمارك السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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