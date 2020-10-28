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"مأدبة عشاء" تُدخل رئيس جنوب إفريقيا الحجر الصحي

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"مأدبة عشاء" تُدخل رئيس جنوب إفريقيا الحجر الصحي "مأدبة عشاء" تُدخل رئيس جنوب إفريقيا الحجر الصحي
شارك فيها 35 شخصاً أحدهم مصاب بـ"كورونا"

أعلنت مكتب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا، اليوم الأربعاء، أن الرئيس يخضع للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة ضيف في مأدبة عشاء خيرية حضرها بفيروس كورونا.

وأوضح المكتب الرئاسي في بيان نقلته "رويترز"، أن الرئيس رامابوسا بدأ فترة الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة ضيف في مأدبة عشاء حضرها السبت الماضي بـ"كوفيد-19".

وذكر أن العشاء حضره 35 ضيفاً والتزموا ببروتوكولات التباعد الصارمة.

وأَضاف المكتب أن الرئيس لا يعاني من أي أعراض حاليا، وتماشيا مع النصائح الصحية لـ"كوفيد-19" سيخضع للفحوص في حالة ظهور الأعراض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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