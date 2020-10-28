أخبار عاجلة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة -
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟ -
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن -
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية -
الأكبر منذ قرن.. رقم قياسي للتصويت المبكر برئاسيات أمريكا تجاوز الـ92 مليونًا -
جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 50 جامعة في الوطن العربي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشهراني" يطلق اللقاء الأول لممثلي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بعسير ‎

Print


سبق- أبها: أطلق مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، اللقاء الأول بممثلي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالمنطقة.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير عام فرع الوزارة بعسير أشاد فيها بتفاعل الجهات الحكومية ودورهم الرئيس في المواكبة مع توجه الوزارة الاستراتيجي المتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ أحدث الممارسات المهنية الحديثة في إدارة الموارد البشرية.

وتضمّن اللقاء مناقشة بعض الصعوبات التي تواجه تلك الجهات في معالجة أوضاع موظفيهم على اختلاف حالاتهم باستخدام مختلف البرامج والتطبيقات التي أطلقتها الوزارة لهذا الشأن وتسليط الضوء على دور مديري الحسابات في التواصل مع الجهات الحكومية بالمنطقة، ومناقشة بعض الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الفرع لتحقيقيها خلال السنوات الخمس القادمة وما يتطلبه ذلك من مشاركة المتخصصين في تلك الجهات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟

شبكة عيون الإخبارية