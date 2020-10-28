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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المسلمين بمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وقال الرئيس: كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي تمثل ذكراه العطرة النموذج الأعظم في العطاء الإنساني الخالد، والمثل الأعلى في النقاء والاستقامة والالتزام والتضحية والفداء.

واستكمل الرئيس: سلام الله على من حمل الرسالة وأدى الأمانة، وأدعو الله في هذا اليوم المبارك، أن يلهمنا قوة الإرادة والصبر وسلامة المقصد، وأن يمدنا بمزيد من الخير والأمن والاستقرار لوطننا الغالي مصر.

كل عام وأنتم بخير.