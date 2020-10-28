معهد الإدارة يعقد اختبارات البرامج الإعدادية بفروعه القريبة من الدارسين

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لتخفيف أعباء السفر عن المتدربين والمتدربات ومراعاة لظروف جائحة كورونا

انتهى معهد الإدارة العامة من عقد اختبارات البرامج الإعدادية (رجالية/ نسائية) في مقرات المعهد بفروعه المختلفة الأقرب جغرافيًّا للدارسين والدارسات في مناطق المملكة.

وأكد مدير عام شؤون المتدربين بالمعهد عبدالرحمن المالكي، أن هذا القرار جاء بتوجيه من مدير عام معهد الإدارة العامة؛ وذلك تماشيًّا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله- بالتيسير على المواطنين والمواطنات في ظل الظروف والإجراءات الراهنة المتبعة والمتعلقة بجائحة كورونا.

وأكد المالكي أن هذه التسهيلات كانت مراعاة لتخفيف الأعباء عن دارسي البرامج الإعدادية، وعدم تكبدهم عناء السفر، والتكاليف المادية لأداء هذه الاختبارات؛ بحيث يؤدون اختباراتهم في فروع المعهد (سواء للرجال أو النساء) القريبة من مناطق سكنهم حسب رغبتهم.معهد الإدارة العامة