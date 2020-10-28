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"الزعاق": هذه الأيام أفضل أوقات السنة للبذر والزرع والغرس

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"الزعاق": هذه الأيام أفضل أوقات السنة للبذر والزرع والغرس "الزعاق": هذه الأيام أفضل أوقات السنة للبذر والزرع والغرس
قال: تستمر حتى دخول المربعانية في 3 ديسمبر.. أي بعد 35 يوماً

أوضح الفلكي د. خالد الزعاق؛ أن هذه الأيام هي أفضل أوقات السنة للبذر والزرع والغرس، وتستمر حتى دخول المربعانية (أي بعد 35 يوماً)، مبيناً أن أول المربعانية في 3 ديسمبر.

وقال عبر مقطع نشره اليوم في تويتر، إن الزراعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام "شتوية وصيفية ومختلطة".

وتابع: الشتوية؛ تكون في موسم الخريف، والصيفية؛ تكون في الربيع، والمختلطة؛ تكون في الأيام الستة، وهي أيام تصلح لجميع أنواع النباتات سواء كانت شتوية أو صيفية.

وأضاف: أما الغرس الصيفي فلا يكون إلا في موسم الربيع، والشتوي لا يكون إلا في موسم الخريف.

وأردف: الزراعة جميلة "ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فلا يحصده إلا الذي زرعه". حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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