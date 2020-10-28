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حالة ماطرة على الباحة والدفاع المدني يتفاعل مع تنبيه الأرصاد

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حالة ماطرة على الباحة والدفاع المدني يتفاعل مع تنبيه الأرصاد حالة ماطرة على الباحة والدفاع المدني يتفاعل مع تنبيه الأرصاد
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية حتى 8 مساءً

حالة ماطرة على الباحة والدفاع المدني يتفاعل مع تنبيه الأرصاد

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من حالة سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والمندق، قلوة والأجزاء المجاورة لها).حالة الطقس الأرصاد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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