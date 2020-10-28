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"الغذاء والدواء" تتوعد: 5 ملايين ريال عقوبة من يعلن أو يروّج لمنتج تجميلي مخالف

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قالت في سياق آخر: غرامة مليونية لأي منشأة تستخدم أعلافًا تحتوي على مواد سامة

جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، تحذيراتها حول المنتجات التجميلية المخالفة؛ موضحة أن عقوبة من يقوم بالإعلان أو الترويج لمنتج تجميلي غير مدرج أو مخالف، غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال؛ موضحة أن ذلك يأتي ضمن المادة 21 من "نظام منتجات التجميل".

وأبانت الهيئة في سياق آخر وضمن عدة تغريدات توعوية عبر حسابها في تويتر، أن استخدام المنشأة لأعلاف تحتوي على مواد سامة أو مضرة يُعد تجاوز ًا للأنظمة ويعرض المنشأة للعقوبة.

وقالت "الهيئة": تُعاقَب كل منشأة تستخدم أعلافًا تحتوي على مواد سامة أو مواد تسبب ضررًا على صحة الحيوان أو الصحة العامة، بغرامة مالية مقدارها 200 ألف ريال مع إتلاف الأعلاف، وقد تصل الغرامة إلى مليون ريال؛ وفقًا للمادة (2/15) من نظام الأعلاف.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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