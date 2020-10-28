السيطرة على حريق في أحد منازل "الشعراء" بدمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط – محمد إبراهيم:

اندلع حريق في منزل بداخله مخزن لمواد الطلاء، اليوم الأربعاء، بقرية الشعراء، التابعة لمركز دمياط.

وأخطرت قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وأخرى للإسعاف لإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وسارع عدد من أهالي القرية إلى إطفاء الحريق، ومساعدة رجال الحماية المدنية، ولم يسفر الحادث عن أية إصابات بينما تسبب في خسائر مادية فادحة.

ولم يتحدد بعد سبب اشتعال النيران، في الوقت، ويرجح أن يكون بسبب ماس كهربائي، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.