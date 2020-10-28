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مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 04:57 صباحاً
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟
-
الاثنين 02 نوفمبر 2020 04:57 صباحاً
مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة
-
الاثنين 02 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً
زلزال إزمير يعيد فتح ملفات الفساد.. مبانٍ تتداعى كأوراق الشجر فمَن المسؤول؟
-
الاثنين 02 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً
"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن
-
الاثنين 02 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً
"بسبب حقيبة زوجته".. أردوغان يمتنع عن تحية زعيم المعارضة التركية
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً
الأكبر منذ قرن.. رقم قياسي للتصويت المبكر برئاسيات أمريكا تجاوز الـ92 مليونًا
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الاثنين 02 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً
جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 50 جامعة في الوطن العربي
-
الاثنين 02 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
"سامسونغ" تودع إمبراطورها
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 12:16 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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