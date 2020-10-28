كوجنايت تبرم شراكة مع أكسل لتحويل القطاع وتحديد فئة جديدة للبرمجيات الصناعية

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أعلنت اليوم "كوجنايت"، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال ابتكار البرمجيات الصناعية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع "أكسل" الشركة العالمية الرائدة في مجال رأس المال الاستثماري.

وإلى جانب شبكة "أكسل" وخبرتها الواسعة في النجاح بتوسيع نطاق شركات البرمجيات، تُمكّن هذه الشراكة "كوجنايت" من تسريع مبادرات النمو العالمية عبر القطاعات الصناعية، وتوسيع أنشطة دخول الشركات إلى السوق وتطوير المنتجات. وبموجب هذه الاتفاقية، تكسب "أكسل" مقعداً في مجلس إدارة شركة "كوجنايت".

وقال ماثيو ويجاند، الشريك في "أكسل" في هذا السياق: "أثبتت ’كوجنايت‘ أنها شركة تمتّع بالقدرة على إحداث تغييرات جذرية في مجال الابتكار بالبرمجيات الصناعية. ونتطلع قدماً إلى المساعدة في ترسيخ مكانة ’كوجنايت‘ كقوة عالمية في مجال البرمجيات الصناعية من خلال تحديد فئة البرمجيات الجديدة للعمليات المتعلقة بالبيانات "داتا أوبس" في ظلّ نموه الشركة وتوسعها". وتُعتبر العمليات المتعلقة بالبيانات فئة برمجيات صناعية ناشئة وصفها محللو القطاع لدى "جارتنر" بأنّها مركز لجمع البيانات الصناعية وتوضيح سياقها وتنظيمها.

ومن جهته، قال الدكتور جون ماركوس ليرفيك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"كوجنايت": "ستكون خبرة ’أكسل‘ الواسعة في توسيع نطاق شركات البرمجيات الأفضل ضمن فئتها على الصعيد العالمي مكملةً للمعرفة الصناعية العميقة التي يقدمها المساهم الأكبر لدينا، ’إيكر‘. وتُعتبر هذه الشراكة تأكيداً على التكنولوجيا المثبتة من ’كوجنايت‘ التي ستعيد رسم معالم إدارة البيانات الصناعية ودفع عجلة التحول الرقمي للصناعات العالمية".

السبب وراء اختيار "كوجنايت"

بحسب "أكسل"، تتمتع فوائد البيانات والذكاء الاصطناعي بإمكانيات هائلة في البيئة الصناعية، ومع ذلك نجد أنّ الشركات الصناعية تكافح لتحرير البيانات وفهمها عبر مصادر تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية المتباينة. وتتمثل الخطوة الأولى لإطلاق العنان لهذه الإمكانيات في منصة صناعية حديثة للعمليات المتعلقة بالبيانات، مثل منتج "كوجنايت" الرائد "كوجنايت داتا فيوجن" ("سي دي إف").

ويعمل "كوجنايت داتا فيوجن" حالياً على رقمنة القطاعات ذات الأصول الضخمة على مستوى العالم من خلال جعل البيانات الصناعية أكثر سهولة وذات مغزى للبشر والآلات، ما يُمكّن العملاء من خلق قيمة من خلال التطبيقات والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويتم توظيف "كوجنايت داتا فيوجن" حالياً من قبل عملاء "كوجنايت" حول العالم بما في ذلك: "بي بيه"، و"أرامكو السعودية"، و"إيكر بي بيه"، و"إكسون موبيل"، و"هيس"، و"يوكوجاوا"، و"إن تي تي كوموير"، و"ألفا لافال"، و"ستاتنت"، و"هافسلاند إي-كو"، و"سكاتيك سولار"، و"هايدرو"، و"بيه جي إس".

وتأسست "كوجنايت" في يناير 2017 ويعمل لديها 450 موظفاً عبر مكاتبها الموزعة في أوسلو بالنرويج، وهيوستن وأوستن بتكساس، وطوكيو باليابان.