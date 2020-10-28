"تعليم عسير" ينظم ملتقى للكشف عن الموهوبين والموهوبات

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نظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في إدارة الموهوبين أمس الأول، لقاء تعريفيًّا لأولياء الأمور بعنوان "البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين والرعاية المقدمة للطلاب"؛ وذلك عبر برنامج "زوم".

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن إقامة مثل هذه اللقاءات هو تأسيس لعمل بنّاء وخلاق على مستوى الموهوبين والموهوبات؛ من أجل تكوين جيل جديد موهوب من الطلاب والطالبات؛ فيما ثمّن الجهود المبذولة في هذا الصدد.

يُذكر أن اللقاء يسهم في إيجاد وتطوير مهارات الموهوبين والموهوبات من الطلاب والطالبات وتقديم الدعم لأولياء الأمور.