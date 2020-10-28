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توقعات بمزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة والبداية غدًا.. "ارتدوا الملابس المناسبة"

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توقعات بمزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة والبداية غدًا.. "ارتدوا الملابس المناسبة" توقعات بمزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة والبداية غدًا.. "ارتدوا الملابس المناسبة"
بالتزامن مع تعمق كتلة هوائية معتدلة إلى باردة نسبيًّا تتركز في شرق ووسط المملكة

توقعات بمزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة والبداية غدًا..

كشفت تقارير مناخية، عن توقعات بأن يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الغد الخميس؛ حيث ستؤثر كتلة هوائية أقل حرارة، على شرق ووسط المملكة.

وتفصيلًا، يأتي هذا الانخفاض على درجات الحرارة، بالتزامن مع تعمق كتلة هوائية معتدلة إلى باردة نسبيًّا، يتركز تأثيرها في شرق ووسط المملكة، إضافة إلى الأجزاء الشمالية منها، تعمل على خفض درجات الحرارة؛ وفق ما أورده اليوم "طقس العرب".

وتشير التوقعات الخاصة بدرجات الحرارة في العاصمة الرياض إلى انخفاضها بشكل طفيف؛ بحيث تكون درجات الحرارة العظمى في ساعات النهار ما بين 28- 29 درجة مئوية؛ فيما تكون درجة الحرارة الصغرى ما بين 14- 17 درجة مئوية، وقد تنخفض عن ذلك بقليل في بعض الأحيان؛ مما قد سيرفع من احتمالية الإصابة بأمراض البرد في حال عدم ارتداء ملابس مناسبة.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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