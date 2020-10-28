أخبار عاجلة

يومان على اختفاء فتاة بالرياض.. وأهلها يناشدون ويرصدون مكافأة مالية -
رسميًّا.. اعتماد أول مركز للفروسية بمنطقة جازان -
في أقل من عام.. "الخلاوي" ينجز أهم الملفات الساخنة في إدارة صحة المدينة -
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين -
شرطة الرياض تطيح بمقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها خارج المملكة -
الأول من نوعه.. مجموعة العشرين تعلن إنشاء الصندوق الدولي للمتانة الحضرية -
أخضر الناشئين يختتم معسكره بالدمام بمواجهة البحرين.. ودياً -
شاهد .. "ريم الحازمي" قنّاصة الشمال تعشق القنص طمعاً بغُنم أغلى الطيور المهاجرة -
اختيار "إبراهيم المطيري" كأول حكم سعودي دولي للرماية -
"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "السعودية" أو "الإمارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة.. افتتاح جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف غداً

Print
مكة.. افتتاح جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف غداً مكة.. افتتاح جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف غداً
يسهم في تحرير الحركة المرورية باتجاه المسجد الحرام وإلغاء التقاطعات

مكة.. افتتاح جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف غداً

يفتتح أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ غداً، جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف بمكة المكرّمة.

ويسهم المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 75 مليوناً وخمسمائة ألف ريال؛ في تحرير الحركة المرورية على محور مكة - جدة القديم، باتجاه المسجد الحرام وإلغاء التقاطعات.

والمشروع عبارة عن جسر بطول 750م وبعرض 17.08م للاتجاهين وبعدد حارتين مروريتين لكل اتجاه، حيث إن طول الهيكل الخرساني للجسر 350م بارتفاع متوسط 2.75 م.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
يومان على اختفاء فتاة بالرياض.. وأهلها يناشدون ويرصدون مكافأة مالية

يومان على اختفاء فتاة بالرياض.. وأهلها يناشدون ويرصدون مكافأة مالية

رسميًّا.. اعتماد أول مركز للفروسية بمنطقة جازان

رسميًّا.. اعتماد أول مركز للفروسية بمنطقة جازان

في أقل من عام.. "الخلاوي" ينجز أهم الملفات الساخنة في إدارة صحة المدينة

في أقل من عام.. "الخلاوي" ينجز أهم الملفات الساخنة في إدارة صحة المدينة

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

شبكة عيون الإخبارية