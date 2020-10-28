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تراجع النفط.. وبرنت عند 40.86 دولارًا للبرميل

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تراجع أسعار النفط.. وبرنت عند 40.86 دولارًا للبرميل تراجع النفط.. وبرنت عند 40.86 دولارًا للبرميل
انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.20٪

تراجع أسعار النفط.. وبرنت عند 40.86 دولارًا للبرميل

تراجعت النفط نحو 2% اليوم الأربعاء، متخلية عن معظم مكاسب اليوم السابق؛ حيث أدى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، وتزايد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى تأجيج المخاوف من تخمة المعروض في النفط وتراجع الطلب على الوقود.

وانخفض خام برنت 75 سنتًا، أو 1.80٪، إلى 40.86 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد بنحو 2٪ في اليوم السابق؛ وفق "رويترز".

وانخفض سعر النفط الأمريكي 87 سنتًا، أو 2.20٪، إلى 38.70 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفع بنسبة 2.6٪ يوم الثلاثاء.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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