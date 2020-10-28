تعرّف على تفاصيل أول جائزة متخصصة للإرشاد السياحي بالمملكة

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تهدف لتطوير المهنة وتحسين الإنجازات من قِبَل المرشدين وتحفيزهم

أعلنت الجمعية السعودية للإرشاد السياحي، عن جائزة "التميز للإرشاد السياحي" إحدى مبادرات الجمعية لتحفيز المرشدين والمرشدات السياحيين بالمملكة العربية السعودية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإرشاد السياحي سطام بن أحمد البلوي: ستشكل جائزة أفضل مرشد سياحي بالمملكة دافعًا كبيرًا للمرشدين والمرشدات السياحيين نحو مرحلة جديدة مهمة في تطوير مهنة الإرشاد السياحي بالسعودية.

وأضاف البلوي أن الجمعية تعمل على تطوير مهنة الإرشاد السياحي وتحسين جودة الخدمات التي يقدّمها المرشدون السياحيون والمرشدات السياحيات في المملكة. بتنظيم عدد كبير من الدورات المؤهلة للحصول على رخصة الإرشاد السياحي بإشراف من وزارة السياحة.

من جانبه، أوضح رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية السعودية للإرشاد السياحي عادل الحجري، أن الجائزة تهدف إلى وضع معايير للتفوق المهني لدى المرشدين السياحيين والمرشدات السياحيات، ومرجعًا وطنيًّا لتقدير المتميزين في مهنة الإرشاد السياحي، كما تهدف إلى تحسين الإنجازات من قِبَل المرشدين السياحيين في مختلف مناطق المملكة، وتحفيزهم لتحقيق أعلى المعايير المهنية الممكنة، وتشجيع عملية التطوير والتحسين المستمر في مجال الإرشاد السياحي ومواصلة تطوير المهنة لمصلحة الجميع، سواء العاملون في المهنة أو الشركات المرتبطة بنشاط الرحلات السياحية، أو السياح الذين يزورون المملكة بأعداد متزايدة نتيجة عوامل الجذب المتعددة التي تزخر بها السعودية.

وبيّن الحجري أن هناك اشتراطات رئيسية للمشاركة في الجائزة تتمثل في: أن يكون المشارك أو المشاركة مرخصًا من قِبَل وزارة السياحة، وأن تكون الرخصة سارية، وأن يكون المشارك أو المشاركة عضوًا في الجمعية السعودية للإرشاد السياحي، وأن تكون العضوية سارية، وألا يكون المشارك أو المشاركة قد خالف أنظمة العمل الخاصة بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي المعتمدة من قِبَل وزارة السياحة، وإكمال متطلبات المشاركة بالجائزة حسب الآلية والمواعيد المحددة بالإعلان الخاصة بالجائزة.

ولفت الحجري إلى أنه قد تم تشكيل لجنة تحكيم تضم في عضويتها أكاديميين متخصصين في الإرشاد السياحي من داخل وخارج المملكة، ومدربين دوليين ومنظم رحلات سياحية، ومتخصصين في نشاط الرحلات السياحية.

وكشف الحجري "أنه سيتم فتح باب الترشح لمدة 45 يومًا؛ ابتداء من 1 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2020 حيث يتم فرز ومراجعة ملفات الترشيح للتأكد من مطابقتها للشروط. وتكون عملية المشاركة عبر الموقع الإلكتروني للجمعية www.sauditga.org، ومن ثم ستقوم لجنة التحكيم بالتحقق من المرشحين المؤهلين للفوز بالجائزة في الفترة من 15 ديسمبر إلى 30 ديسمبر 2020 عبر مقابلات شخصية، أو تزويدها بفيديوهات للمرشحين أثناء قيامهم بالإرشاد مع المجموعات السياحية، أو مرافقة أحد أعضاء اللجنة لمجموعة سياحية يقوم المرشح بالإرشاد معها؛ للتحقق من استحقاقه للجائزة. وفي الفترة من 1 يناير إلى 15 يناير؛ يتم إعلان أسماء المتأهلين للجائزة والتصويت من قِبَل الجمهور، عبر موقع الجمعية الإلكتروني؛ حيث سيتم إعلان الفائزين وتسليم الجوائز أثناء الملتقى السعودي الثامن للإرشاد السياحي، الذي سيقام بمناسبة اليوم العالمي للمرشدين السياحيين في الفترة من 18 إلى 21 فبراير 2021م

وتنقسم الجائزة لهذا العام إلى فرعين:

- جائزة أفضل مرشد سياحي لثلاث مراكز (الأول والثاني والثالث).

- وجائزة أفضل مرشد سياحي مستجد، وستكون مركزًا واحدًا فقط.

الجدير بالذكر أن الجائزة تعتبر الأولى في المملكة العربية السعودية المتخصصة في الإرشاد السياحي، والتي يتم إطلاقها بعد اختيار مجلس إدارة جديد للجمعية السعودية للإرشاد السياحي تم انتخابه قبل نحو شهرين.

الجمعية السعودية للإرشاد السياحي