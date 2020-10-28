شؤون الحرمين تدرّب 113 متطوعاً على التعامل مع الزائرين والقاصدين

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بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية المستوفية شروط العمل التطوعي

نظّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، أمس، دورات تدريبية هادفة إلى تأهيل منسوبيها ومنسوبي الجهات التطوعية المشاركة في تقديم الخدمات بالمسجد الحرام وتدريبهم على كيفية التعامل مع زوّار وقاصدي المسجد الحرام من مصلين ومعتمرين، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية المستوفية جميع شروط وضوابط العمل التطوعي بالمسجد الحرام.

وتشرف الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالتنسيق مع الإدارات في المسجد الحرام على عملية استقبال 113 متطوعاً من الراغبين في ممارسة العمل التطوعي بالمسجد الحرام وتوزيعهم في جميع مواقع الحرم بداية من وصول الزوّار إلى ساحات المسجد الحرام حتى توجيههم إلى المواقع المخصصة لهم في مسارات محددة خاصة بالمصلين والمعتمرين.

وتتنوّع مهام المتطوعين بين تنظيم المصليات والحرص على التباعد الاجتماعي لقاصدي المسجد الحرام ورصد ومتابعة الكاميرات الحرارية في مداخل المسجد الحرام.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي