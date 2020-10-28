مصر تشارك في اجتماعات وزراء الخارجية والري من "مصر والسودان وإثيوبيا" بشأن سد النهضة | من مصر

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"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "السعودية" أو "الإمارات"
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:37 مساءً
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال "أزمير" التركية إلى 12 وإصابة 419
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:37 مساءً
الاتحاد الإفريقي يحدِّد موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري الأبطال
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:37 مساءً
"أكبر مصادرة أمريكية لشحنات وقود وأسلحة إيرانية".. "بومبيو" يتعهد
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:37 مساءً
الأردن تسجل أكثر من 3900 إصابة بكورونا و32 حالة وفاة
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:37 مساءً
"الجمارك" تقلّص المستندات المطلوبة للاستيراد لـ"مستندين"
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:37 مساءً
تفتيش استهدف فنادق معروفة بالرياض.. ضبط 48 مخالفة وإنذار 43 منشأة
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:37 مساءً
"الغامدي": الطائف تُنتج 500 مليون وردة سنويًّا
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:37 مساءً
شاهد.. ليلة تأبين ووفاء لـ"عبدالله الزيد" تفيض بمشاعر زملائه ومحبيه
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:37 مساءً
"تهديد في كل مكان".. فرنسا تحذر رعاياها وتبعث رسالة خطر بعد الصدمة!
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الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:37 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
مصر تشارك في اجتماعات وزراء الخارجية والري من "مصر والسودان وإثيوبيا" بشأن سد النهضة | من مصر
مصر
CBC Egypt
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 09:12 صباحاً
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