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مجهولون يخترقون موقع حملة ويزعمون: لدينا أسرار فيروس "كورونا"

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مجهولون يخترقون موقع حملة ترامب ويزعمون: لدينا أسرار فيروس "كورونا" مجهولون يخترقون موقع حملة ويزعمون: لدينا أسرار فيروس "كورونا"
قالوا: لقد اكتفى العالم من الأخبار الكاذبة.. حان الوقت ليعرف الجميع الحقيقة

مجهولون يخترقون موقع حملة ترامب ويزعمون: لدينا أسرار فيروس

اخترق مجهولون موقع حملة الرئيس الأمريكي دونالد ، فجر اليوم الأربعاء، واستبدلوا الصفحة بما بدا أنه عملية احتيال لجمع العملات المشفرة.

ووجّه المهاجمون رسالة للناخبين؛ مؤكدين أن لديهم أسرارًا عن نشأة كوفيد-19، قائلين: "لقد اكتفى العالم من الأخبار الكاذبة التي ينشرها الرئيس دونالد ترامب يوميًّا، حان الوقت ليعرف العالم الحقيقة".

وزعم المهاجمون أن لديهم معلومات سرية عن "أصل نشأة فيروس كورونا" ومعلومات أخرى مهمة.

وتمت إعادة الموقع إلى محتواه الأصلي في غضون دقائق من حدوث الاختراق، ولا توجد معلومات تشير إلى أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى أي بيانات حساسة، مثل معلومات المتبرعين والمبالغ.دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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