اعلان مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020-09-30 ( تسعة أشهر )

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بلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 113.23 مليون ريال، مقابل 301.85 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بإنخفاض قدره 62.5%.

بلغت إجمالي الخسارة خلال الربع الحالي 41.57 مليون ريال، مقابل إجمالي ربح 82.85 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

بلغت الخسارة التشغيلية خلال الربع الحالي 90.29 مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي 13.46 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

بلغت صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي 109.32 مليون ريال، مقابل 15.52 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بإرتفاع قدره 604.4%. ومقابل صافي ربح 2.07 مليون ريال للربع السابق.

بلغت اجمالي الخسارة الشاملة خلال الربع الحالي 109.3 مليون ريال، مقابل 15.39 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بإرتفاع قدره 610.2%. ومقابل اجمالي دخل شامل 2.13 مليون ريال للربع السابق.

بلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة الحالية 463.86 مليون ريال، مقابل 861.51 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بإنخفاض قدره 46.2%.

بلغ إجمالي الربح خلال الفترة الحالية 38.21 مليون ريال، مقابل 226.86 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بإنخفاض قدره 83.16%.

بلغت الخسارة التشغيلية خلال الفترة الحالية 108.99 مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي 28.32 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

بلغت صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 105.15 مليون ريال، مقابل 46.96 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بإرتفاع قدرة 123.91%.

بلغت اجمالي الخسارة الشاملة خلال الفترة الحالية 105.21 مليون ريال، مقابل 46.86 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بإرتفاع قدرة 124.52%.

بلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 1.91 ريال، مقابل 0.85 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية 334.6 مليون ريال، مقابل 535.48 مليون ريال مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 37.51%.

* بلغت خسائر الشركة المتراكمة 207.3 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020 والتي تمثل 37.7% من رأس مال الشركة.

* الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر ترجع الى:

1- تأثر أعمال الشركة بجائحة كوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد) وبالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للسيطرة على فيروس كورونا والحد من مخاطر انتشاره. علماً بأن الشركة كانت قد اغلقت جميع مواقعها الترفيهية خلال الجائحة من تاريخ 15 مارس 2020 الى 20 يونيو 2020 بحسب ما تم الاعلان عنه في حينه. وستقوم الشركة بمراجعة دورية للأداء المتوقع لهذه المواقع وافتتاحها تدريجياً بحسب متغيرات السوق.

2- تعليق الرحلات الدولية الجزئي حتى هذا الوقت مما اثر على اشغال الفنادق في جميع مناطق المملكة و خاصة المنطقة الغربية.

3- خسائر غير متكررة ناتجة عن إغلاق عدد من مواقع الشركة ضعيفة الاداء في عامي 2018 و 2019.

4- زيادة التكاليف التشغيلية الناتجة عن ارتفاع تكلفة تجديد رخص العمالة وتكلفة تجديد التراخيص وتكلفة الطاقة.

* الإجراءات التي ستتخذها الشركة لتخفيض الخسائر المتراكمة:

1- الاستمرار في إعادة هيكلة قطاعات الشركة وذلك عن طريق التخارج من المواقع الفندقية والترفيهية ضعيفة الاداء والتي تحقق خسائر تشغيلية.

2- تنويع مصادر الدخل وتوسيع حصة الشركة في القطاع الترفيهي وذلك عن طريق استحداث اساليب ترفيهية جديدة.

3- العمل على مبادرات لخفض النفقات التشغيلية والإدارية.

4- مواصلة المحافظة على التدفقات النقدية الإيجابية للشركة وعلاقاتنا المصرفية القوية.

5- اطفاء الخسائر المتراكمة وذلك عن طريق تخفيض رأس المال ومن ثم زيادة رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

* سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.