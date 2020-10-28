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طقس الأربعاء.. سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الغربية وشمال المملكة

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طقس الأربعاء.. سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الغربية وشمال المملكة طقس الأربعاء.. سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الغربية وشمال المملكة
"الأرصاد": يتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الشرقية

طقس الأربعاء.. سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الغربية وشمال المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية منها، وسماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كذلك على أجزاءٍ من شمال غرب المملكة.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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