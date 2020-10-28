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معلومات تشوه الرئيس.. اختراق الموقع الرسمي لحملة

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معلومات تشوه الرئيس.. اختراق الموقع الرسمي لحملة ترامب معلومات تشوه الرئيس.. اختراق الموقع الرسمي لحملة

مصراوي Masrawy

04:56 ص الأربعاء 28 أكتوبر 2020

كتب - محمود علي:

استولى قراصنة على الموقع الرسمي لحملة الانتخابات الرئاسية للرئيس الأمريكي دونالد .
وكتب المخترقون:"العالم سئم من الأخبار الكاذبة التي تنشر من قبل الرئيس"، مؤكدين أن لديهم معلومات "تشوه الرئيس وأسرته"، وفق "nbcnews".
وأبلغت الرسالة زوار الموقع بأنه سيتم كشف تلك المعلومات إذا تم الدفع للقراصنة بالعملة المشفرة، أو أن الزوار يمكن أن يدفعوا مقابل عدم نشر المعلومات.
وأصبحت واجهت الموقع في وضع غير المتصل بالإنترنت لفترة وجيزة قبل أن يتم استعادته مرة أخرى.
وقال تيم مورتو الناطق باسم حملة ترامب، إن "الموقع تم اختراقه ونحن نعمل مع سلطات إنفاذ القانون للتحقيق في مصدر الهجوم".
وأكد أنه لم يحصل المخترقون لأي معلومات "حساسة"؛ لأنه لم يتم تخزين أي منها على الموقع.
وفي يوليو ، تمكن المتسللون من اقتحام العديد من حسابات تويتر، بما في ذلك حسابات منافس ترامب جو بايدن والرئيس السابق باراك أوباما، في عملية احتيال مختلفة تهدف إلى الحصول على عملة مشفرة.

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