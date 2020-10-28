يستمر حتى 15 نوفمبر.. بيع 4 صقور بـ390 ألف ريال في "مزاد ملهم"

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3 سعوديين طرحوا "شاهين" وباعوه بـ151 ألفًا في 10 دقائق

حقق ثلاثة صقارين سعوديين سبقًا في سرعة طرح شاهين بعدما طرحوه في منطقة الحدود الشمالية خلال عشر دقائق، وباعوه في مزاد نادي الصقور السعودي في ملهم شمال الرياض مساء الثلاثاء بـ 151 ألف ريال، في عملية لم تستغرق أكثر من ١٢ دقيقة.

وتفصيلاً، الصقارون الثلاثة هم: محمد نوار شرعان الحازمي، ومطارد عواد سعد الحازمي، وضحيان لافي نزال الحازمي "أولاد عم"، وجمعهم حب الصقر، وهواية تعلموها منذ الصغر، يجنون ثمارها اليوم. والصقر الذي حقق ربحهم المادي هو الصقر الأول الذي يبيعونه في مسيرتهم رغم طرحهم نحو 5 صقور خلال الأعوام الماضية، ولصغر حجمها قرروا الاحتفاظ بها في مخيمهم الصحراوي، لكن صقرهم الأخير وجد طريقه إلى مزاد نادي الصقور السعودي، واغتنموا الفرصة بالتواصل مع فرق المزاد لعرضه وبيعه على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز؛ لما يحظى به المزاد من جماهيرية وإقبال كبير من المهتمين.

ويتسم طول الشاهين الفرخ الذي يعود لأبناء الحازمي الثلاثة بمواصفات نادرة ومميزة؛ فعرضه مساوٍ لطوله 15 إنشًا ونصف الإنش، ووزنه 1085 جرامًا، وكانت المنافسة عليه كبيرة قبل أن يظفر به سعد بن ملوح السلطان مقابل 151 ألف ريال.