المسحل يعقد اجتماعًا مرئيًا مع رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو

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بحضور الأمير عبدالعزيز الفيصل

عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مرئيًا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، بحضور وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الأمور المتعلقة بكرة القدم السعودية والبرامج المشتركة بين الاتحادين.

وحرص المسحل خلال الاجتماع الاطمئنان على صحة رئيس الاتحاد الدولي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعرب المسحل عن خالص تمنياته لرئيس "الفيفا" بالشفاء العاجل وتخطي هذه الأزمة الصحية.