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شيخ شمل قبائل الحويطات يهنئ أمير تبوك بمناسبة التمديد له لـ 4 سنوات

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شيخ شمل قبائل الحويطات يهنئ أمير تبوك بمناسبة التمديد له لـ 4 سنوات شيخ شمل قبائل الحويطات يهنئ أمير تبوك بمناسبة التمديد له لـ 4 سنوات
أكد أن هذه الثقة سوف تُسهم  في استمرار عجلة التنمية بالمنطقة

شيخ شمل قبائل الحويطات يهنئ أمير تبوك بمناسبة التمديد له لـ 4 سنوات

رفع الشيخ عون عبدالله أبو طقيقة، شيخ شمل قبائل الحويطات، أسمى آيات التهاني والتبريكات للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، على الثقة الملكية الكريمة بالتمديد له لأربع سنوات أميرًا للمنطقة.

وأكد شيخ شمل قبائل الحويطات، أن الثقة الملكية الممنوحة للأمير فهد، سوف تُسهم وبشكل كبير في استمرار عجلة التنمية في المنطقة.

وأشاد "أبو طقيقة"، بما لمسه من منجزات تحققت في المنطقة بمتابعة وتوجيهات أمير تبوك، سائلاً الله العلي القدير أن يوفقه ويسدد خطاه في خدمة وطنه ودينه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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