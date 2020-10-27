منصة اعتماد تفعِّل خدمة أوامر الإركاب بالتعاون مع الخطوط السعودية

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فعَّلت منصة "اعتماد" الرقمية في وزارة المالية خدمة أوامر الإركاب لموظفي الجهات الحكومية، التي يمكن من خلالها إدارة عمليات أوامر الإركاب، والبحث عن الرحلات، وإتمام إجراءات الحجز، وإصدار تذكرة السفر، مع استلام التذكرة إلكترونيًّا، وذلك من خلال الربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية.

وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير الأستاذ أحمد الصويان أن تفعيل خدمة أوامر الإركاب يأتي في إطار سعي الوزارة المستمر للتطوير والابتكار، وجهودها لدعم خطة التحول الرقمي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن منصة اعتماد تراعي في خدماتها ضمان سرعة الأداء، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات.

وأضاف الصويان: "توفر الخدمة للموظف الحكومي إمكانية التقديم على طلب إركاب، وتحديد وجهات السفر والمواعيد، ثم اختيار الرحلة المناسبة من خلال خيارات البحث، وإصدار التذاكر إلكترونيًّا عبر عملية الربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية". مبينًا أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بزيارة منصة اعتماد.

وتم تفعيل الخدمة في كل من وزارة المالية ووزارة الرياضة، على أن يتم تفعليها تدريجيًّا للجهات الحكومية كافة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الصويان إلى أن خدمة أوامر الإركاب تأتي ضمن حزمة الخدمات التي دشنتها منصة اعتماد مؤخرًا، منها "خدمات الميزانية، وسوق اعتماد، والمطالبات المالية، وخدمات التكامل، والتقارير والمؤشرات، والاستعلام عن الراتب والمستحقات، والضمان البنكي، وبيانات اعتماد، وإدارة الاستقطاعات، والتمويل وبيع المستحقات، ومزاد اعتماد". مؤكدًا أنه رغم المنجزات التي تتحقق في المنصة إلا أن عمليات التطوير والتحسين مستمرة.

من جانبه، اعتبر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط الجوية العربية السعودية الأستاذ خالد البسام أن خدمة أوامر الإركاب تمثل مشروعًا مهمًّا، من شأنه أن يسهم في تطوير وتيسير الخدمات، ومعالجة هدر الوقت والجهد عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة للحصول على التذاكر. مشيرًا إلى تطور الخدمات الإلكترونية في الخطوط الجوية العربية السعودية، وتكاملها مع الجهات الحكومية الأخرى لتوفير أفضل الخدمات لمنظومة المؤسسات الحكومية.