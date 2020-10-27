النصر يسقط الأهلي.. ويواجه الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين

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بهدفي "بيتروس" والقاتل "بيتي"

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعداً مع غريمه التقليدي الهلال، وذلك بعد تغلبه على مستضيفه فريق الأهلي بنتيجة 2/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، في نصف نهائي البطولة على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

شهد الشوط الأول تقدم الأهلي عند الدقيقة 19، حيث أحرز اللاعب عمر السومة الهدف الأول لفريق الأهلي ‏قبل أن يحقق "بيتروس" هدف التعادل لفريق النصر عند الدقيقة‏ 45+3 لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

‏وفي الشوط الثاني انخفض رتم الأداء واستمر السجال بين الفريقين حتى الدقيقة 85 من زمن المباراة ليأتي؛ "مارتينيز" بالهدف القاتل للنصر بعد تلقيه تمريرة من اللاعب "حمد الله " داخل منطقة الجزاء ليرسل قذيفة استقرت في شباك الأهلي.