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"الموارد البشرية": نعمل على مبادرات عدة لتنظيم وتطوير سوق العمل بالمملكة

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"الموارد البشرية": نعمل على مبادرات عدة لتنظيم وتطوير سوق العمل بالمملكة "الموارد البشرية": نعمل على مبادرات عدة لتنظيم وتطوير سوق العمل بالمملكة
بعد تداول أنباء حول الاتجاه لإلغاء نظام الكفالة واستبداله بعقد عمل منظم

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في ، فإن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف تُعلَن حال جهوزيتها.

وتفصيلاً، أهابت الوزارة بالجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية عبر تويتر.

وكانت بعض المواقع قد نشرت ما مفاده أن هناك اتجاهًا لإلغاء نظام الكفالة بالسعودية، واستبداله بعقد عمل منظم، يربط الوافد بصاحب العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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