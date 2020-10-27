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لجنة مزاين الحيران بمزاد السليمي للإبل بحائل تعلن الموعد والشروط

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تخصيص شوط للإنتاج وآخر للمشتري.. ويُسمح ببكرة وقعود لكل مشارك بكل شوط

لجنة مزاين الحيران بمزاد السليمي للإبل بحائل تعلن الموعد والشروط

أعلنت لجنة مزاين الحيران بمزاد "السليمي" للإبل بنسخته الأولى بمحافظة السليمي (170 كلم جنوب حائل) شروط الحيران المشاركة بالمزاين، ووقت دخولها.

وأشارت إلى أن المشاركة اقتصرت على فئتَيْ البكار والقعدان من ألوان "الوضح، والشعل، والشقح، والصفر"، على أن يؤدي المشارك القسم على ملكيته للحيران، ويفصح عن عمرها، وأنه لم يتم العبث بها.

ودعت الراغبين في المشاركة والدخول للمنافسة على مزاين الحيران للتواصل عبر حسابات المزاد على ‏موقع ‏التواصل ‏الاجتماعي "تويتر، سناب، انستجرام" ‏alsulaimi_act‏، أو عبر قناة التواصل مع المشاركين وخدمتهم عبر تطبيق "واتساب" من خلال الرقم https:/ / wa.me/ 966506184009، وإرسال اسم المشارك، ولون الحيران المشارك بها، ونوعها.

وأوضحت اللجنة أنه تم تخصيص شوط للإنتاج، وشوط للمشتري، ويُسمح ببكرة وقعود لكل مشارك في كل شوط.

وكانت اللجنة التنظيمية للمزاد قد حددت الخميس والجمعة 19 و20 ربيع الأول 1442هـ موعدًا للمزاين، ويتم استلام الحيران المشاركة يوم الخميس من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء، فيما ستقيّم اللجنة المشاركات صباح الجمعة عند الساعة الـ8 صباحًا، وتعلن الفائزين الساعة التاسعة صباحًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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