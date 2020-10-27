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فرع الموارد البشرية بالرياض يشرف على 900 جهة أهلية وخيرية

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فرع الموارد البشرية بالرياض يشرف على 900 جهة أهلية وخيرية فرع الموارد البشرية بالرياض يشرف على 900 جهة أهلية وخيرية
يشرف على دراسة ومتابعة طلبات التأسيس والتراخيص الجديدة

فرع الموارد البشرية بالرياض يشرف على 900 جهة أهلية وخيرية

أوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن مراكز التنمية التابعة له تشرف على أكثر من 900 جهة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخيرية والجمعيات التعاونية ولجان التنمية الاجتماعية ومراكز ضيافة الأطفال ومراكز الإرشاد الأسري الأهلية ومراكز الدراسات والبحوث الاجتماعية والصناديق العائلية.

ويتلخص دور مراكز التنمية الاجتماعية في دراسة ومتابعة طلبات التأسيس والتراخيص الجديدة لهذه الجهات، وتجديدها، والرفع بالتوصيات حيالها، وتنفيذ الزيارات التتبعية، وتقييم وتدوين الملاحظات، ومعالجة الشكاوى الواردة إنْ وُجدت، إضافة إلى تنفيذ البرامج والمشروعات الخاصة بمراكز التنمية نفسها لتعزيز التواصل مع المجتمع بمؤسساته الخاصة والعامة، ونشر ثقافة التطوع من خلال رفع طلبات تأسيس وحدات التطوع، وتدريب المتطوعين، مع الإشراف الكامل على أعمالهم، والمساهمة في عقد الشراكات تحت إشراف الإدارة المختصة بالوكالة.

يُشار إلى أن جميع مراكز التنمية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، البالغ عددها 8 مراكز، تهدف إلى تنمية المجتمع المحلي بما يحقق له النمو والتطور والاستقرار الاجتماعي في المجالات كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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