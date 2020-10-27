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"الإعلام المرئي" تؤكد ضرورة التقيد بضوابط محتوى اللائحة التنفيذية

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"الإعلام المرئي" تؤكد ضرورة التقيد بضوابط محتوى اللائحة التنفيذية "الإعلام المرئي" تؤكد ضرورة التقيد بضوابط محتوى اللائحة التنفيذية
بمناسبة عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على عموم المشاركين في المنصات الإعلامية على ضرورة التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام وذلك بمناسبة عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وما يصاحبه من حراك إعلامي نشط.

وأوضحت "الهيئة" أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة نصت على الحفاظ على القواعد العامة للذوق العام واللباقة وما نصت عليه الفقرة السابعة للمادة المذكورة اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول مداخلاتهم والتقيد بمبادئ الموضوعية والإنصاف في التعامل مع مختلف الموضوعات.

ونوهت بضرورة اتباع المعايير والممارسات المهنية ذات الصلة بوسائل الإعلام المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر مؤكدة بأن الإخلال بأي مما سبق يؤدي لإيقاع عقوبة غرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو الإيقاف عن الظهور الإعلامي.

وأكدت الهيئة حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه الارتقاء بالشأن الإعلامي، والعمل على إظهاره بما يليق بسمعة ومكانة المملكة ومواطنيها، وألا تُفضي روح المنافسة والتشجيع الرياضي إلى خلق مناخ يحمل الكراهية والتعصب المنبوذَين مهيبة بالجميع التخلّق بأخلاقيات المهنة، والنأي بالشأن الإعلامي عن كل محتوى لا يليق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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