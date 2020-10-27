"تويتر" يحذر من حملات تضليل تستهدف انتخابات الرئاسة الأمريكية

★ ★ ★ ★ ★

الموقع يسعى إلى حماية منصته من التلاعب

تنشر شبكة "تويتر" على شريط الأحداث الخاص بمستخدميها منذ أمس، رسائل تحذير من حملات تضليل محتملة بشأن عمليات التصويت عبر البريد ونتائجها على مشارف انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الثلاثاء).

وفي إطار الجهود التي كثفتها في الأشهر الأخيرة للحد من المعلومات المغلوطة بشأن الاستحقاق الرئاسي، ذكرت الشبكة الاجتماعية عبر حسابها الرسمي "تويتر سابورت" أنها تسعى لإبقاء المستخدمين على بيّنة من هذه المواضيع الأساسية.

وأطلقت الشبكة على هذه الرسائل التحذيرية تسمية "بري-بانك"؛ كونها ستُنشر قبل أي رسائل تحتوي مضامين مطعونًا بصحتها وتعتزم المجموعة دحضها (ما تسميه "ديبانك").

من جانبه أوضح المسؤول عن سلامة المحتوى عبر المنصة يويل روث، على حسابه الخاص، أن البحوث تظهر أن استباق المعلومات المضللة وسيلة فعالة لتعزيز المقاومة ضدها.

وبعد مشكلات كبيرة واجهتها على هذا الصعيد في انتخابات 2016 الرئاسية، تسعى الشبكات الاجتماعية الأميركية الكبرى خصوصًا "فيسبوك" و"تويتر" إلى حماية منصاتها من حملات التلاعب والتضليل الإعلامي.