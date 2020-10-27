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المبعوثة الأممية لليبيا تتوقَّع تحديد موعد للانتخابات قريبًا

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المبعوثة الأممية لليبيا تتوقَّع تحديد موعد للانتخابات قريبًا المبعوثة الأممية لليبيا تتوقَّع تحديد موعد للانتخابات قريبًا
لفتت إلى تراجع القتال في الآونة الأخيرة

المبعوثة الأممية لليبيا تتوقَّع تحديد موعد للانتخابات قريبًا

ذكرت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز اليوم الثلاثاء أنها تتوقع أن تحدد المحادثات السياسية المقبلة موعدًا لإجراء انتخابات وطنية، وذلك بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان في البلاد على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وقالت ستيفاني ويليامز: "أيًّا كانت السلطة التنفيذية التي يتفقون عليها فهي بحاجة إلى تركيز واضح للتحضير للانتخابات، وأتوقع تمامًا أن يكون هناك موعد محدد للانتخابات".

ولفتت إلى تراجع القتال في الآونة الأخيرة، وتقدم محرز في إنهاء ثمانية أشهر من الحصار النفطي، وإعادة فتح طرق النقل الداخلي، ومشاركة شخصيات من مختلف الطيف السياسي الليبي، وفقًا لـ"رويترز".

وأعربت عن تفاؤلها بإحراز هذا التقدم.

وانتقد بعض الليبيين قائمة المندوبين الـ 75 المدعوين إلى المحادثات السياسية بحجة أنهم لا يمثلون البلد كله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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