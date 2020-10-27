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لبنان: أهالي طرابلس يطردون ممثلين سوريين حاولوا رفع صور بشار الأسد أثناء تصوير مسلسل تلفزيوني

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لبنان: أهالي طرابلس يطردون ممثلين سوريين حاولوا رفع صور بشار الأسد أثناء تصوير مسلسل تلفزيوني لبنان: أهالي طرابلس يطردون ممثلين سوريين حاولوا رفع صور بشار الأسد أثناء تصوير مسلسل تلفزيوني

جى بي سي نيوز :- نشرت صفحات لبنانية على «فيسبوك» تسجيلات تظهر شباباً من منطقة التبانة في مدينة طرابلس، بعد اقتحام مبنى البلدية وطرد ممثلين سوريين حاولوا رفع صور بشار الأسد وعلم النظام السوري أثناء تصوير مسلسل تلفزيوني.

وأصدر المكتب الإعلامي لبلدية طرابلس بياناً، مما جاء فيه: «إن شركة إنتاج تلفزيوني لبنانية تقدمت بطلب تصوير لقطات داخل البلدية وفي الحديقة العامة في المدينة لمسلسل بعنوان (عالم كامل) ووصل فريق العمل إلى القصر البلدي حوالى الثامنة ليلاً، وبدأ تركيب ديكور للقطات المنوي تصويرها بحضور مديرة مكتب رئيس البلدية».
واستناداً لتسجيلات مصورة على موقع «طرابلس الشمال» فإن الممثلين السوريين أوقفوا التصوير وسارعوا إلى الخروج من المبنى برفقة الجيش اللبناني، تجنباً لغضب واسع من أهالي المنطقة.
وعلق أهالي طرابلس على الواقعة أمس على مواقع التواصل الاجتماعي بقولهم «ما نسينا المجازر يلي ارتكبها نظام الأسد بحق أهل طرابلس والتبانة ومش رح ننسى» حسب تعبيرهم.
وأضاف البيان «لدى عرض الديكور تبين من بينها سارية تحمل العلم السوري، فرفضت ذلك لأن الموافقة على تصوير مشاهد لمحتويات البلدية وليس إضافة أي شيء آخر، واتصلت على الفور بالرئيس الدكتور رياض يمق وأخبرته بما ينوي فريق العمل القيام به، فرفض ذلك واتصل بقيادة الشرطة البلدية طالبا إخراج الفريق من البلدية وعدم السماح برفع أي شعارات سياسية أو دينية، وتوجه يمق على الفور الى البلدية، ووصل مع عناصر الشرطة البلدية قبل بدء التصوير وطلب منهم المغادرة فوراً».
وختم المكتب بيانه بقوله «يهم المكتب الإعلامي تأكيد عدم رفع صور الرئيس السوري بشار الأسد ولا علم سوريا، أو تصوير أي مشهد داخل البلدية، ولقد تأكد من ذلك عدد من الشبان الذين سمح لهم بالدخول لمشاهدة الديكور».
وكان نظام الأسد وحليفه حزب الله دعما أهالي منطقة جبل محسن ضد أهالي التبانة خلال العقود الماضية، لتدفع المنطقة ثمن ذلك من دماء أبنائها، والتي لا تزال تحمّل النظام السوري مسؤولية ذلك.

المصدر : القدس العربي 

جي بي سي نيوز

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