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الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية

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الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية

الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية

وقع الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم في روما مذكّرة تفاهم لتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين لتطوير وصناعة كرة القدم الحديثة ، بحضور وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ، وصل للعاصمة الإيطالية "روما" في زيارة عمل رسمية، يرافقه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل .

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين من خلال تطوير كرة القدم والرياضة بشكل عام، ودراسة عدد من البرامج النوعية التي تسهم في صناعة الرياضة ونموها ووصولها إلى أعلى درجات الاحترافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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