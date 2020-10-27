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شاهد.. إقبال نسائي على الفروسية وركوب الخيل في جازان

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تدربهن مدربات سعوديات مؤهلات

شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان

تشهد الفروسية وركوب الخيل في جازان إقبالاً عليها من النساء والفتيات والأطفال لتعلمها والتّدرب عليها في ظل وجود مدربات سعوديات متمكّنات في أحد الأندية ومرابط الخيل المخصصة لذلك.

وفي هذا الصدد ، كشفت إحدى المدربات لقناة العربية عن أن تلك الرياضة بدأت تشهد إقبالاً كثيراً من الفتيات والأطفال بعد وجود فارسات مؤهلات للتدريب على ركوب الخيل وذلك عبر ثلاثة مستويات خلال 15 حصة تدريبية بعدها يصبح المتدرّب جاهزاً للفروسية وامتطاء الخيل.

ولفتت إلى أنهم يشرفون حالياً على تدريب قرابة 47 متدرباً من الفتيات والأطفال ، سبعة منهم في مرحلة التأسيس.

وقالت إحدى المتدربات: " بدايتي كانت مع امتلاك الخيول منذ سنتين ونصف، والان أملك ثلاثة خيول، وتدرّبت على ركوبها واصبحت ماهرة في ذلك"، مشيرة بأنها تستمتع بتنظيف خيولها وتسريحها.

وأضافت أخرى: "من حبي وشغفي لرياضة الفروسية وركوب الخيل قررت التدرب عليها على يد المدربة والفارسة نوال الزعفري، وأفتخر بنفسي وببنات منطقة جازان في اقبالهن على رياضة الفروسية وركوب الخيل".

شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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