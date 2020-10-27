أخبار عاجلة

لقاءات برنامج التهيئة الأول بجامعة نجران -
الأردن: تكنوقراط مرتاب وبيروقراط يتلاوم… أيهما يغير بسرعة… النهج الاقتصادي أم الصحي؟ -
تفتيش استهدف فنادق معروفة بالرياض.. ضبط 48 مخالفة وإنذار 43 منشأة -
"الغامدي": الطائف تُنتج 500 مليون وردة سنويًّا -
شاهد.. ليلة تأبين ووفاء لـ"عبدالله الزيد" تفيض بمشاعر زملائه ومحبيه -
"تهديد في كل مكان".. فرنسا تحذر رعاياها وتبعث رسالة خطر بعد الصدمة! -
"سابك" تشارك في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" -
"أبوالغيط" يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل بين أتباع الأديان -
ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16 -
بعد صفعة الـ16..أمريكا تتوعد من يساعد إيران في التهرب من العقوبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بهدفي سالم و"جيوفينكو".. الهلال يتخطى أبها ويصل للنهائي الأغلى

Print
في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

بهدفي سالم و

أقصى الهلال نظيره أبها من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالانتصار عليه 2-0 في اللقاء الذي جمعهما، الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن نصف نهائي البطولة.

استحوذ الهلال على الكرة، فيما اعتمد أبها على الهجمات المرتدّة؛ حيث أسفر امتلاك صاحب الأرض على الكرة عن الهدف الأول الذي سجله سالم الدوسري (الحل الفردي) من تسديدة على قوس منطقة الجزاء عند الدقيقة 28 من عمر المباراة.

ومع نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول ضاعف الإيطالي سيبيستيان جيوفينكو النتيجة لصالح فريقه، بتسجيله الهدف الثاني، إثر تمريرة متقنة من سالم الدوسري عند الدقيقة 45+1.

بهدفي سالم و

بهدفي سالم و

بهدفي سالم و

بهدفي سالم و

بهدفي سالم و

بهدفي سالم و

بهدفي سالم و

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "السعودية" أو "الإمارات"

"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "السعودية" أو "الإمارات"

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال "أزمير" التركية إلى 12 وإصابة 419

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال "أزمير" التركية إلى 12 وإصابة 419

الاتحاد الإفريقي يحدِّد موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري الأبطال

الاتحاد الإفريقي يحدِّد موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري الأبطال

"أكبر مصادرة أمريكية لشحنات وقود وأسلحة إيرانية".. "بومبيو" يتعهد

"أكبر مصادرة أمريكية لشحنات وقود وأسلحة إيرانية".. "بومبيو" يتعهد

شبكة عيون الإخبارية