خسارة 730 مليار دولار.. تراجع حاد للسياحة في العالم بسبب "كورونا"

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انخفاض عدد السياح في الصيف بنسبة 81%

أعلنت منظمة السياحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، أن حركة وفود السياح الدوليين سجّلت تراجعاً حاداً بنسبة 70 في المئة بالعالم في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 مقارنة بالسنة الماضية، بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وبينت المنظمة الأممية ومقرها مدريد، أن شهري فصل الصيف اللذين يشكلان عادةً موسماً سياحياً ناشطاً في نصف الكرة الأرضية الشمالي، كانا كارثيين، فقد شهدا تراجعاً في عدد السياح بنسبة 81 في المئة في يوليو (تموز) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و79 في المئة في أغسطس (آب) وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن هذا الانهيار يمثل تراجعاً قدره 700 مليون في عدد السياح، وخسائر تصل قيمتها إلى 730 مليار دولار للقطاع السياحي العالمي، أي أكثر من ثماني مرات من الخسائر المسجلة بعد الأزمة المالية العالمية في 2009.

وتتوقع المنظمة أن يرتفع عدد السياح قبل نهاية عام 2021.