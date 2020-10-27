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أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ"

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أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ" أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ"
بررت التحرك بتجنب خسائر غير ضرورية

أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب

اعترفت أرمينيا اليوم (الثلاثاء) بأن قوات إقليم ناجورنو كاراباخ الانفصالي انسحبت أثناء الليل من بلدة إستراتيجية بين الإقليم والحدود الإيرانية، وهو ما يبدو مكسبًا عسكريًّا لأذربيجان؛ حيث فشل وقف إطلاق النار الجديد بوساطة الولايات المتحدة في إنهاء القتال لمدة شهر.

وبيّن المسؤول في وزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون هوفهانيسيان، في مؤتمر صحفي، أن القوات العرقية الأرمينية تخلت عن مدينة جوبادلي جنوب الإقليم لتجنب خسائر غير ضرورية، لكن الوضع ليس حرجًا.

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع في "ناجورنو كاراباخ" في بيان أوردته "رويترز" أن معارك محلية دارت على طول عدة أجزاء من خط المواجهة صباح اليوم.

والمكاسب العسكرية لأذربيجان قد تجعل الحل الدبلوماسي أكثر صعوبة، وترفض أذربيجان وتركيا أي حل مقترح يسمح للأرمن بالبقاء في السيطرة على الإقليم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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