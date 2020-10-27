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رئيس بلدية صامطة يستقبل مدير مكتب التعليم في المحافظة

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دعم نشر ثقافة مسابقة "مدرستي" عبر القنوات الإعلانية

رئيس بلدية صامطة يستقبل مدير مكتب التعليم في المحافظة

استقبل رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن منيف، في مكتبه بالبلدية، مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، في إطار التعاون المشترك والشراكة المجتمعية بين الدوائر الحكومية بالمحافظة.

واستعرض "الصميلي" خلال اللقاء مسابقة "مدرستي" الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد التي أطلقتْها وزارة التعليم ووصفها وأهدافها ومجالاتها والمنتجات المقدمة والمشاركين في المسابقة من منسوبي التعليم أو المهتمين به وكل شرائح المجتمع.

وناقش سبل التعاون بين البلدية والتعليم بالمحافظة من حيث دعم البلدية في نشر ثقافة مسابقة "مدرستي"، عبر قنواتها الإعلانية، وحثّ منسوبيها على المشاركة.

وقال "منيف": إن بلدية صامطة تعدّ إحدى الجهات التي تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية بالمحافظة، بما يخدم أبناء وبنات الوطن.

وأضاف: من منطلق وطني ودعمًا لتوجه الدولة باستمرار العملية التعليمية ودعم المبدعين والمبدعات، وإيمانًا بأهمية دور التعليم في تفعيل هذه الرسالة، سيتم دعم المسابقة الوزارية والمشاركة عبر اللوحات الدعائية لإيصالها لجميع فئات المجتمع.

ومن جانبه قدم مدير مكتب التعليم شكره وتقديره لرئيس البلدية، على حسن الاستقبال، مبديًا إعجابه وثقته بنجاح أي شراكة تتم مع بلدية المحافظة وفق رؤية الوطن 2030، وتوجيهات القيادة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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