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"إن جاك ولد سمِّه موضي".. معركة البكيرية و"سنة الجوع".. هذا ما فعلته موضي البسام

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"الدارة": وُلدت في عنيزة والمثل ضرب بها لشخصيتها القوية وإسهاماتها في عمل الخير

تناولت دارة الملك عبدالعزيز، ضمن تعريفها بالشخصيات الوطنية التاريخية، موضي البسام، المولودة في أواخر القرن الـ 13 الهجري في عنيزة، والتي حفظت سوراً من القرآن الكريم وتعلمت بعض العلوم الشرعية.

وقالت الدارة عن المثل الدارج "إن جاك ولد سمّه موضي": المثل ضرب بها لشخصيتها القوية وإرادتها الصلبة، وإسهاماتها في عمل الخير، حيث عاصرت أحداثاً جسيمة وتقلبات سياسية وحربية في المنطقة الوسطى.

وأضافت: موضي البسام آوت الكثير من المقاتلين مع مبارك بن صباح بعد معركة "الصريف" عام 1318هـ (1901 م) وأكرمتهم وساعدت في تجهيزهم للرجوع إلى الكويت سالمين.

وأردفت الدارة أن "موضى" استقبلت بعض المقاتلين الذين لجأوا إلى عنيزة في أعقاب معركة البكيرية عام 1322هـ (1904م)، حيث أعدت لهم ما يحتاجون إليه، فضلاً عن قيامها مع عدد من النساء في سنة الجوع عام 1327هـ (1909م) بإخراج التمر من المخازن يومياً وتوزيعه على بيوت الفقراء والمساكين.

وأشارت دارة الملك عبدالعزيز إلى أن موضى البسام توفيت في عام 1363هـ (1944م) في عنيزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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